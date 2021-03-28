Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak
|28 Mart 2021 10:43
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; Rusya'nın daha çok Suriye iç savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.
'İDLİB İÇİN' İDDİASI
Rusya Savunma Bakanlığına yakınlığı ile bilinen avio.pro haber sitesine göre Moskova'nın dün bölgeye aktarımını tamamladığı takviye gücün resmi amacı tatbikat gösteriliyor, ancak Şam rejimiyle Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon hazırladığı iddia ediliyor. Rusya'nın son dönemde bölgeye hava ve füze saldırıları Ankara'nın tepkisini çekmişti.
SEYİR FÜZESİ ATIYOR
Rusya'nın Cebelitarık boğazı üzerinden Suriye kıyılarına gönderdiği 4 savaş gemisinden ilki 'Kalibar' seyir füzeleriyle donatılmış 'Boykiy' korveti. Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekat alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Almanya'da PKK'dan camiye çirkin saldırı
28 Mart 2021 06:39
|Süveyş Kanalı İdaresi: 321 gemi var geçmek için bekliyor
27 Mart 2021 18:55
|Süper soğuk fırtınada eksi 111 derece ile rekor kırıldı
27 Mart 2021 17:40
|Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
27 Mart 2021 08:38
|Türkiye karşıtı blok umduğunu bulamadı
27 Mart 2021 08:00
|Pfizer-BioNTech aşısını yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık oluştu
26 Mart 2021 22:15
|Halk Bankası'nın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak
26 Mart 2021 20:45
|Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu
25 Mart 2021 23:56
|BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda aşı denemelerine başladı
25 Mart 2021 21:27
|O ülkede araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'
25 Mart 2021 14:12