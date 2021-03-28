Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; Rusya'nın daha çok Suriye iç savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.

'İDLİB İÇİN' İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığına yakınlığı ile bilinen avio.pro haber sitesine göre Moskova'nın dün bölgeye aktarımını tamamladığı takviye gücün resmi amacı tatbikat gösteriliyor, ancak Şam rejimiyle Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon hazırladığı iddia ediliyor. Rusya'nın son dönemde bölgeye hava ve füze saldırıları Ankara'nın tepkisini çekmişti.

SEYİR FÜZESİ ATIYOR

Rusya'nın Cebelitarık boğazı üzerinden Suriye kıyılarına gönderdiği 4 savaş gemisinden ilki 'Kalibar' seyir füzeleriyle donatılmış 'Boykiy' korveti. Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekat alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.