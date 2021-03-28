TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek

Meclis'te bu hafta, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, 30 Mart Salı günü, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri yeniden düzenleniyor.

Düzenlemeye göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak.

- LİHKAB düzenlemesi Genel Kurula gelecek

Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.

Teklife göre, kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.

Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ile müşavirliği de yapabilecek.

Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak.

Bu arada siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Çarşamba günü, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partililere hitap edecek.

AK Parti Grup Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde grup başkanvekilliği seçimi yapılacak.

- Komisyonlar

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 31 Mart Çarşamba günü toplanacak. Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan/uyamayan ya da KDK'nin istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum temsilcileri ile KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek olan kurum temsilcilerini dinleyecek.

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Sümer Holding AŞ, çarşamba günü Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ile Şeker Kurumu'nun hesaplarını inceleyecek.