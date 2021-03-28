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Sıfırdan başladığı kimya sektöründe KOSGEB desteğiyle 30 ülkeye ihracata başladı

İş insanı Kadir Aksakallı, İstanbul'da büyüttüğü fabrikasında hammadde ve yardımcı kimyasallar üreterek, ülkeye istihdam sağlıyor
 28 Mart 2021 11:27
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Sıfırdan başladığı kimya sektöründe KOSGEB desteğiyle 30 ülkeye ihracata başladı

İstanbul'da 2013 yılında kurduğu ve KOSGEB desteğiyle geliştirdiği fabrikasında kimya sektörüne hammadde üreten Kadir Aksakallı, sıfırdan başladığı işinde 30 ülkeye ihracat yapıyor.

İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra ilgisini hiç kaybetmediği kimya sektöründe çalışmaya başlayan Aksakallı, belirli bir süre çalıştıktan sonra sektördeki poliüretan açığını görerek, kendi işini kurmak istedi.

Ticaret hayatına 2013'te geçiş yapan, bu sırada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) girişimcilik sertifikası alan Aksakallı, çeşitli alanlardan aldığı KOSGEB desteğiyle sektöründe emin adımlarla ilerledi.

Şimdilerde inşaat, ayakkabı, mobilya, otomotiv, ısıtma, soğutma ve polyester gibi alanlara hammadde ve yardımcı kimyasallar üreten Aksakallı, 45 kişiye istihdam sağlıyor. Aksakallı, Polonya, İspanya, Ukrayna, ABD, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere 30 ülkeye ihracat yapıyor.

Aksakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra uluslararası bir ilaç fabrikasında çalışmaya başladığını, daha sonra ise polimer sektöründe poliüretan hammadde üretimi yapan uzman bir firmada teknik satış bölümünde görev aldığını söyledi.

Sektörde, her zaman kendi işini kurmayı da düşündüğünü ifade eden Aksakallı, "Şu anda Türkiye'de güvenilir, kaliteden ödün vermeyen, 30 ülkeye ihracat yapan, bulunduğumuz İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son 5 yıldır ilk 100'de yer alan hammadde tedarikçisi konumundadır. Büyük hedeflerimiz var, dışarıya bağlı kalmadan entegre bir şekilde kendi hammaddemizi üretmek istiyorduk ve bununla ilgili adımlar attık. Al-sat (trade) olarak başladığımız işimizde, 5 yıl önce üretime başlayarak, geçen yıllar içerisinde sürekli kapasitemizi arttırıp, ülkemizde güçlü bir üretici kimliğine sahip olduk." dedi.

Firmasının kurulum aşamasında olumsuz tepkiler de aldığını, "Bunun için yüksek sermaye lazım, rakiplerin çok güçlü" gibi söylemler duyduğunu aktaran Aksakallı, girişimci ruhundan her şeye rağmen vazgeçmediğini ve hedefine ilerlediğini belirtti.

- KOSGEB destekleri, ilerlemeleri süreçlerini hızlandırdı

Aksakallı, kendisinin en büyük avantajının altı dolu adımlarla ilerlemek, hedefleri doğru belirlemek ve KOSGEB tarafından inanılarak, desteklenmek olduğunu dile getirdi.

İlk başta sermayeleri olmamasına rağmen şu anda iyi bir noktaya geldiklerini, bu başarının arkasında birçok detayın olduğunu belirten Aksakallı, girişim planında ilk önce KOSGEB ile tanıştığını kaydetti.

Aksakallı, verilen eğitimlere de katıldığını ifade ederek, "Girişimcilik sertifikası sonrasında Ar-Ge, kalite kontrol laboratuvarı, tekno yatırımlar gibi birçok noktada destek aldım. KOSGEB danışmanlarımızın çok önemli tavsiyeleri oldu. Bu tavsiyeler ve çalışmayı seven, doğru noktaya bakıp, hayata geçiren, tamamı kimya alanında eğitim görüp kendini geliştirmiş ekibimle bu noktalara kadar geldik. Bundan sonra da ülkemize yararlı projeler hazırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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