YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
YÖKDİL/1 sınavı bugün yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
|28 Mart 2021 13:15
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YÖKDİL/1 sınavı bugün yapıldı. sınavdan çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
YÖKDİL/1 sınavı saat 10.15'te başladı. Toplamda 180 dakika sürdü.
YÖKDİL'e katılan adaylara sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlamadan toplamda 80 soru yöneltildi.
Sınavdan çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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