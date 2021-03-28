Kastamonu'da gönüllü gençler köy okuluna 'mutluluk' taşıdı
|28 Mart 2021 11:42
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Kastamonu Gençlik Merkezi gönüllüleri, ziyaret ettikleri köy okulunda oyunlar oynadıkları çocuklara hediyeler dağıttı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kastamonu Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan 20 kişi, Taşköprü ilçesine bağlı Ersil Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top, mendil kapmaca, satranç gibi oyunlar oynayan gönüllü gençler, taş baskı ve ebru sanatı yaptı. Öğrencilere küçük bir konser de veren gönüllüler, hazırladıkları hediyeleri, çocuklara dağıttıktan sonra köyden ayrıldı.
Gönüllü gençlerden İlayda Yaren Balcı, AA muhabirine, müzik öğretmenliği bölümünde okuduğunu söyledi.
Gönüllü gençlik liderliği yaptığını belirten Balcı, "Çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorum. Gençlik Merkezinde çocuklar ve gençlere eğitimler veriyoruz." dedi.
Balcı, Kovid-19 salgını sürecinde çocuklardan biraz uzak kaldıklarına işaret ederek, "Bu süreçte onlar için örgü bebekler yaptık. Bugün hem o bebekleri getirdik hem de birlikte taş baskı, ebru sanatı yaptık. Oyunlar oynayıp şarkılar söyledik. Pandemi sürecinde çocukları çok özlemiştik. Eğer yüzlerindeki tebessümün sebebi olabiliyorsak, bu bizim için dünyalara bedel." ifadesini kullandı.
Esma Şakacı da üniversite öğrencisi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
"Çocuklarla çok eğlenceli aktiviteler yaptık. Gönüllü olarak yaptığımız bu işte bizler de çok mutluyuz. Çocukların yüzündeki gülümsemeleri görmek bizleri çok mutlu ediyor. Etkinlikleri yaparken çocuklardan biri yanımıza geldi ve 'İyi ki geldiniz' dedi. Biz de bundan hem gurur hem de mutluluk duyduk."
İlkokul öğrencisi Dilek Şişmen ise çok güzel oyunlar oynadıklarını ve çok eğlendiklerini vurgulayarak, "Çok güzel vakit geçirdik. Daha önce hiç böyle bir gün yaşamamıştım." dedi.
Rasim Efe Karaca da ziyarete gelen ablalarının hediyeler verdiğini dile getirerek, "Çok güzel bir gündü. İlk kez böyle bir gün yaşadık. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
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