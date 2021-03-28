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Meslek lisesinin 5 projesine, 1 milyon 360 bin lira yatırım desteği

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırlanan projeler sayesinde okulda aldıkları eğitimlerin yanı sıra yurt dışında staj yapma fırsatı da buluyor. Okul müdürü Mehmet Karahan: "Son model makineleri okulumuza kazandırdık. İlçemizde ve bölgemizde olmayan makineleri satın alarak okulumuza getirdik"
 28 Mart 2021 11:50
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Meslek lisesinin 5 projesine, 1 milyon 360 bin lira yatırım desteği

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 8 yılda 5 proje hazırlayarak 1 milyon 360 bin lira yatırım desteği aldı.

Yaklaşık 20 dönüm arsa üzerine inşa edilen okul, 3 katlı ana bina, atölye binaları, kantin, sosyal tesis binaları, halı saha, basketbol, voleybol ve özel eğitim sınıfı olarak kullanılan prefabrikten oluşuyor.

Okulun eğitim ve öğretim kadrosunda ise 16 meslek dersi öğretmeni, 23 branş öğretmeni, 7 görevlendirme, 1 sayman, 1 memur, 5 yardımcı personel yer alıyor.

Makina Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri, Tesisat Teknolojileri, Mobilya ve Mekan Tasarımı Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümlerinin yer aldığı okulda 350 öğrenci eğitim öğretim görüyor.

Öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra atölyelerde de pratik yaparak derslerine çalışıyor.

ERASMUS PLUS kapsamında, 360 bin liralık "Rüzgar Enerji Sistemleri Avrupa" projesiyle yenilenebilir enerji teknolojileri alanında 10 öğrenci İspanya'da staj yaptı. "Avrupa'da PLC" projesiyle de elektrik elektronik teknolojileri bölümünden 5 öğrenci Portekiz'de staj gördü.

Ayrıca, Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) kabul edilen "Meslek Liseleri Yenileniyor, Engelleri Kaldırıyor", "Uyguluyoruz, Öğreniyoruz, İş Gücü Niteliğimizi Arttırıyoruz", "Mesleki Eğitimde Kaliteyi Arttırıyoruz" projeleriyle de 1 milyon lira yatırım elde edildi.

Yatırımlarda, yenilenebilir enerji alanı laboratuvar kurulumu, mobilya ve iç mekan tasarımı alanına CNC ahşap işleme makinesi, makine teknolojileri alanı laboratuvar donatımı ile CNC metal işleme torna ile metal işleme freze makineleri alındı.

Ayrıca, tesisat teknolojileri alanı kaynak atölyesi ve özel eğitim sınıfının da donanımı sağlandı.

Öğrenciler, yönetimin 1 milyon lirayla okula aldığı teknolojiye uygun makinelerle dışardan alınan işleri CNC makinelerle yapabiliyor. Bu sayede eğitimlerinde pratik yapan öğrenciler para da kazanıyor.

-"Öğrencilerimizi İspanya ve Portekiz'e staja götürdük"

Okul müdürü Mehmet Karahan, AA muhabirine, okul olarak yerel, ulusal ve uluslararası projelere çok önem verdiklerini söyledi.

Son 8 yılda Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve ERASMUS PLUS olmak üzere 5 projeyi okula kazandırdıklarını anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"Son model makineleri okulumuza kazandırdık. İlçemizde ve bölgemizde olmayan makineleri satın alarak okulumuza getirdik. Uluslararası ERASMUS projeleri sayesinde okulumuzdaki elektrik ve yenilenebilir enerji alanındaki öğrencilerimizi İspanya ve Portekiz'e staja götürdük. Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili yurt dışındaki fabrika ve işletmelerde 15'er gün staj yapmaları imkanını sağladık. Öğrenci arkadaşlarımıza ERASMUS PLUS ile ilgili her türlü belgelerini kazandırmış olduk. Bu durum öğrencilerimize çok büyük avantaj sağlıyor. Mezun olduktan sonra öğrencilerimize her türlü avantaj sağlayacak."

- "35 bin masa ve sandalye ayağı üretme siparişi aldık"

Karahan, okullarındaki döner sermaye ile mobilya ve makine alanlarında belirli işleri yapma imkanı bulduklarını ifade etti.

Temin ettikleri makinelerle aldıkları işleri atölyelerinde yaptıklarını söyleyen Karahan, şunları kaydetti:

"Bu sayede okulumuz, ilçemiz ve öğrencilerimiz gelir elde etmiş oluyor. Bu durum da okulumuz ve ilçemiz için büyük avantaj. Mobilya bölümümüzde geçen hafta aldığımız döner sermaye siparişiyle 35 bin masa ve sandalye ayağı üretme siparişi aldık. Yaklaşık 6 ayda 35 bin siparişimizi ilgili firmaya teslim edeceğiz. Bu sayede okulumuza ve ilçemize bir katma değer kazandırdık. Bu işi yapan öğrencilerimiz hem okuyacak hem de parasını kazanmış olacak. Susurluk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfıyla sözleşme yaptık. Kaymakamlıkça vatandaşa dağıtılacak 1000 arı kovanının imalatını yapıp 4 ay içinde teslim edeceğiz."

Karahan, öğrencilerin mezun olduktan sonra aldıkları iş yeri açma belgesiyle de kendi işlerini rahatlıkla kurabildiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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