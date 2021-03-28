AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı
|28 Mart 2021 11:59
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, 28-30 Mart'ta THY internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet satın alması gerekiyor.
Yolcular, biletleriyle 11 Nisan-31 Mayıs'ta Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki 6 noktaya (Priştine, Saraybosna, Tiflis, Kiev, Moskova, Bakü) 40 dolardan, Orta Avrupa'daki 13 noktaya (Amsterdam, Basel, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Stuttgart, Viyana, Zürih) 49 dolardan, Kuzey ve Güney Avrupa'da 5 noktaya (Londra, Kopenhag, Milano, Paris, Lyon) 59 dolardan, Orta Doğu'da 7 noktaya (Bağdat, Dubai, Erbil, Kuveyt, Urumiye, Tahran, Tel Aviv) 69 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olan kampanya, Kuzey Kıbrıs uçuşlarını kapsamıyor.
THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli olan kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye "0850 333 2 538" numaralı çağrı merkezinden veya "anadolujet.com" adresinden ulaşılıyor.
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