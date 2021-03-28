İkisi polis 12 kişi kimyasal gazdan etkilendi: Hastane kapatıldı
|28 Mart 2021 12:12
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sulama kanallarına atılan sanayi tipi tüplerden sızan gazdan etkilenen ikisi polis 12 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen sulama kanalına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu sanayi tipi tüpler bırakıldı.
Derenin geçtiği güzergahtaki evlerde yaşayan 10 kişi, kusma ve bulantı şikayetleri üzerine Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbarın ardından olay yerine gelen 2 polis memuru da gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu.
İlk müdahaleleri yapılan 7 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, diğer 5 kişinin de tahliller için aynı hastaneye gönderildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, olay yerine ve İlçe Devlet Hastanesi'ne gelerek inceleme başlattı.
Farklı noktalarda sanayi tipi tüpler bulan AFAD ekiplerinin bölgedeki tarama ve ölçüm işlemleri devam ediyor.
Öte yandan Pamukova İlçe Devlet Hastanesi, temizlik yapılması için geçici süreyle hasta kabulüne kapatıldı.
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