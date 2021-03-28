Kimlik soran polislere küfretti, su fırlattı, tabure atmaya çalıştı!
|28 Mart 2021 12:28
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Karabük'ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te korona virüs denetimleri kapsamında uygulama yapan Yunus Timleri, Doğukan S.'dan kimliğini istedi.
İddiaya göre, elinde poşetler olduğu için kimlik numarasını veren şahıs daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada dükkanda alışveriş yapan gencin annesi ve kız kardeşi de olaya müdahale olunca tartışma büyüdü. Vatandaşların da yaşananları meraklı gözlerle izlediği olayda savcılığa gidiyorum diyerek pasaja giren Doğukan S.'nin arkasından koşan polisler genci karakola getirmek için tutuğu sırada kız kardeşi A.A.K. bu sefer polislere saldırdı.
Bu sırada polisin müdahale ettiği genç kız, hırsını alamayarak berber dükkanı önünde bulunan tabure ile polislere atmak isterken diğer polis tarafından engellendi. Vatandaşların ve annesinin sakinleştiremeye çalıştığı genç kız bu sefer dışarda polislere su fırlattı. Doğukan S. ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, öfkeli anne kızına yumruk attığı iddia ettiği polislerden şikayetçi olduğunu söyleyerek öfkesini dile getirdi.
Yaşanan olay sonrası genç kız Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek müşahede altına alındı.
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