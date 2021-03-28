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ATM'de para çeken kişiyi bıçakla gasp etti: İşte o anlar
Adana'nın Kozan ilçesinde ATM'de işlem yapan kişinin parasını bıçak tehdidiyle gasbeden zanlı, güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilerek yakalandı.
|28 Mart 2021 13:59
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Alınan bilgiye göre, M.U, hesabına para yatırmak için Irmak Caddesi'ndeki bankaya ait ATM'ye gitti.
M.U, 1100 lirayı hesabına yatırmaya çalıştığı sırada arkasından yaklaşan kişi, boğazına bıçak dayayarak elindeki parayı alarak kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin S.S. olduğunu belirledi.
Ekipler, zanlıyı adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çekin de güzel çıkalım." dedi.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde gasp olayı yer alıyor.
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