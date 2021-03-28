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Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının başladığı bildirildi.
 28 Mart 2021 14:03
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Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde önceki gün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Düzce devlet yolu 6'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmaları başladı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Ajansı
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