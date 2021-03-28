Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı
|28 Mart 2021 14:03
|+Aa- Yazdır
Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde önceki gün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, "D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Düzce devlet yolu 6'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmaları başladı." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine geçişine izin vermiyor.
İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kastamonu'da gönüllü gençler köy okuluna 'mutluluk' taşıdı
28 Mart 2021 11:42
|Baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
28 Mart 2021 09:55
|17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü
28 Mart 2021 08:53
|Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti
27 Mart 2021 19:19
|535 yıllık caminin penceresinde Kayı sembolleri bulundu
27 Mart 2021 18:34
|Çöken Karadeniz bağlantı yolu için servis yolu yapılacak
27 Mart 2021 18:12
|Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıl bedava kullanmışlar
27 Mart 2021 17:16
|Zonguldak otobüs terminali geçici olarak hizmete kapatıldı
27 Mart 2021 16:48
|Batı Karadeniz bağlantı yolundaki heyelan ve çökme nedeniyle yol kapatıldı
26 Mart 2021 22:12
|Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi
26 Mart 2021 19:49