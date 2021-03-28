Soylu'nun annesinden 15 gün sonra da dayısı vefat etti
Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İçişleri Bakanı Soylu'nun, dayısı hayatını kaybetti.
|28 Mart 2021 14:07
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Yakın zamanda annesi Servet Soylu'yu toprağa veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi bir kez daha sarsıldı.
ANNESİNDEN SONRA DAYISINI DA KAYBETTİ
Bakan Soylu bu kez dayısı Selami Reis'i kaybetti.
Samsun'da yaşayan Selami Reis'in ölüm haberinin AK Parti camiasında yayılmasının ardından sosyal medyada birçok partili Süleyman Soylu için taziye mesajı paylaşmaya başladı.
Reis'in Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.
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