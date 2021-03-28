Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hasta almaya giderken devrilen ambulanstaki acil tıp teknisyeni yaralandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde hasta almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu acil tıp teknisyeni yaralandı.
|28 Mart 2021 14:14
|+Aa- Yazdır
Hasta olduğu ihbarı üzerine Koçköy köyüne giden Çağlar A. idaresindeki 36 AAE 179 plakalı ambulans, buzlanan yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Ersin Derindere hastaneye kaldırıldı.
Derindere'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sahte hesaptan gelen isteği kabul etti, şantajların hedefi oldu
28 Mart 2021 14:58
|ATM'de para çeken kişiyi bıçakla gasp etti: İşte o anlar
28 Mart 2021 13:59
|Kimlik soran polislere küfretti, su fırlattı, tabure atmaya çalıştı!
28 Mart 2021 12:28
|İkisi polis 12 kişi kimyasal gazdan etkilendi: Hastane kapatıldı
28 Mart 2021 12:12
|Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı
28 Mart 2021 08:05
|Düzce'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
28 Mart 2021 06:30
|Kavşakta meydana gelen kazada ambulans yan yattı: 1 yaralı
28 Mart 2021 06:22
|Adliye personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
27 Mart 2021 23:28
|Başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti
27 Mart 2021 23:26
|Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
27 Mart 2021 21:56