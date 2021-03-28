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Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe başkanlığı' sorusuna yanıt

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kendisine yöneltilen Fenerbahçe başkanlığı sorusuna, 'Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez' yanıtını verdi.
 28 Mart 2021 14:29
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Türkiye'deki futbol anlayışından mutlu olmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, ülkeden bir takım alma girişimi olmayacağını söyledi.

Ilıcalı, "Ülkemizde futbol anlayışından çok mutlu değilim. Futbolu benim gibi göremeyen insanlar olunca üzülüyorum. Futbolun bizi birleştirmesi lazım" diye konuştu.

NTV'de katıldığı programda Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili görüşlerini aktaran Ilıcalı, şunları söyledi:

"Ali Koç başkanımız, kendisi sabahtan akşama kadar, bizzat şahit olduğum için, kendini kulübe, Fenerbahçe'ye adamış bir başkan. Ben de, benden istendiği her zaman, seve seve kulübe, Fenerbahçe'ye ve başkanımıza yardım etmeye çalıştım. Sağolsun o da bana çok güvendi, birçok olayda birbirimize destek olarak güzel şeyler yaptık. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız, sonuçtan bağımsız söylüyorum.
Dünyanın en iyi başkanını da getirsen kazanmanın garantisi yoktur. Manchester City mesela. Bütçesine bakın, en yüksek çıkar, doğru düzgün başarı yok ortada. O bütçeyle o başarısızlık akıl alacak gibi değil ama en çok para, en iyi oyuncular onlarda."

'Tek isteğim Ali Koç'un başarılı olması'

Ilıcalı, "Fenerbahçe'de başkanlık hedefi var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Yakın olarak konuşuyorum kendisine, sabah Fenerbahçe diye kalkıyor ve akşama kadar bütün enerjisini veriyor. Böyle bir başkan verken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez. Tek isteğim Ali Koç'un başarılı olması, benim de yapmam gereken başkanımızı motive etmek ve bir sorunu olduğunda yardıma koşmak, onu da elimden geldiğince yapıyorum."
Memurlar.Net
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