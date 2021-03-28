Süveyş Kanalı İdaresi: 13 bin konteyneri 52 metre yükseklikten indirmek zor
|28 Mart 2021 14:37
|+Aa- Yazdır
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısırlı ve Hollandalı ekiplerin Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.
Extra News TV kanalının "Heze Sabah" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planın, ilk ikisinin çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti.
Üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirten Rabi, 13 bin konteynerı 52 metre gibi bir yükseklikten indirmenin zor bir ihtimal olduğunu değerlendirdi.
Rabi, açıklamalarında ilk iki kurtarma planı ile ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.
Kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu kaydeden Rabi, bunlardan 3 tanesinin hayvan taşıdığını belirterek, gemilere gerekli yem ve tıbbi malzeme yardımının yapılması için Mısırlı ekiplerin 24 saat çalıştığını aktardı.
Rabi daha önce düzenlediği basın açıklamasında, karaya saplanan geminin kurtarma çalışmalarının kanalda yaşanan su çekilmesi nedeniyle aksaklığa uğradığını açıklamıştı.
Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.
"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.
Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.
Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı
28 Mart 2021 13:05
|Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak
28 Mart 2021 10:43
|Almanya'da PKK'dan camiye çirkin saldırı
28 Mart 2021 06:39
|Süveyş Kanalı İdaresi: 321 gemi var geçmek için bekliyor
27 Mart 2021 18:55
|Süper soğuk fırtınada eksi 111 derece ile rekor kırıldı
27 Mart 2021 17:40
|Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
27 Mart 2021 08:38
|Türkiye karşıtı blok umduğunu bulamadı
27 Mart 2021 08:00
|Pfizer-BioNTech aşısını yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık oluştu
26 Mart 2021 22:15
|Halk Bankası'nın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak
26 Mart 2021 20:45
|Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu
25 Mart 2021 23:56