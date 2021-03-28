1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süveyş Kanalı İdaresi: 13 bin konteyneri 52 metre yükseklikten indirmek zor

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi: "13 bin konteynerı 52 metre gibi bir yükseklikten indirmek zor bir ihtimal"
 28 Mart 2021 14:37
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısırlı ve Hollandalı ekiplerin Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Extra News TV kanalının "Heze Sabah" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planın, ilk ikisinin çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti.

Üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirten Rabi, 13 bin konteynerı 52 metre gibi bir yükseklikten indirmenin zor bir ihtimal olduğunu değerlendirdi.

Rabi, açıklamalarında ilk iki kurtarma planı ile ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

Kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu kaydeden Rabi, bunlardan 3 tanesinin hayvan taşıdığını belirterek, gemilere gerekli yem ve tıbbi malzeme yardımının yapılması için Mısırlı ekiplerin 24 saat çalıştığını aktardı.

Rabi daha önce düzenlediği basın açıklamasında, karaya saplanan geminin kurtarma çalışmalarının kanalda yaşanan su çekilmesi nedeniyle aksaklığa uğradığını açıklamıştı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı
28 Mart 2021 13:05		 Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak
28 Mart 2021 10:43
Almanya'da PKK'dan camiye çirkin saldırı
28 Mart 2021 06:39		 Süveyş Kanalı İdaresi: 321 gemi var geçmek için bekliyor
27 Mart 2021 18:55
Süper soğuk fırtınada eksi 111 derece ile rekor kırıldı
27 Mart 2021 17:40		 Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
27 Mart 2021 08:38
Türkiye karşıtı blok umduğunu bulamadı
27 Mart 2021 08:00		 Pfizer-BioNTech aşısını yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık oluştu
26 Mart 2021 22:15
Halk Bankası'nın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak
26 Mart 2021 20:45		 Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu
25 Mart 2021 23:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:21 - En düşük sıcaklık sıfırın altında 13 dereceyle Ağrı'da ölçüldü14:58 - Sahte hesaptan gelen isteği kabul etti, şantajların hedefi oldu14:55 - Prof. Ceyhan açıkladı: Mutant virüsün daha çok etkilediği yaş grubu14:54 - Bu yaz tatil kaça çıkacak? 600 TL'ye de var, 90 bin TL'ye de14:50 - 60 yaş üzeri ve eşleri için aşı randevuları açıldı14:45 - Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık
14:41 - Yurt dışına gidecek yolcular için Kovid-19 kuralları güncellendi14:37 - Süveyş Kanalı İdaresi: 13 bin konteyneri 52 metre yükseklikten indirmek zor14:29 - Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe başkanlığı' sorusuna yanıt14:23 - Birinci Su Şurası'nın tanıtımı, Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak14:14 - Hasta almaya giderken devrilen ambulanstaki acil tıp teknisyeni yaralandı14:07 - Soylu'nun annesinden 15 gün sonra da dayısı vefat etti
14:03 - Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı13:59 - ATM'de para çeken kişiyi bıçakla gasp etti: İşte o anlar13:51 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı13:42 - Konkordato sürecindeki Pamukkale Turizm için iyi haber13:31 - Mağarada toplanan kantaron balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
13:25 - Uzmanlardan uyarı! Renkli maskelerde ölümcül tehdit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşları itiraf etti, Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Muratpaşa Belediyesindeki 'ATM memurları' için soruşturma izni verildi
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
Cemil Ertem'den MB açıklaması: Yolun varacağı yer, menzil belli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cizreli gençle ingiliz şarkıcının düet yapması 1
höpürdetmek 3
şu anda dinlenen şarkı 1
gilaburu 2
papillon 1
roman 1
paklamak 1
Kinyas 1
haseb 1
uzaktan eğitimin yan etkileri 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam