Vaka sayısı açıklandı: Günlük Kovid-19 tablosu ağırlaşıyor
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 058 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
|28 Mart 2021 20:34
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Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 058 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 173'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.305 olarak açıklandı.
Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 076, ağır hasta sayısı 1.968 oldu.
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