MSB: Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerine Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini açıkladı.
|28 Mart 2021 15:34
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