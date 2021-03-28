Ermenistan Başbakanı Paşinyan, nisanda istifa edecek
|28 Mart 2021 16:04
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede erken parlamento seçimine gidilmesi için nisan ayında istifa edeceğini bildirdi.
Paşinyan, Ermenistan'ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, ülkede haziranda yapılacak erken parlamento seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım." dedi.
Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söyledi.
- Paşinyan'ın istifası için "muhtıra"
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.
Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.
Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.
Başbakan Paşinyan, ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini, 18 Mart'ta açıklamıştı.
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