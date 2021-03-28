Çakar'dan 2 kez ceza yedi 'alın bunu devlet kullansın' dedi
Sivas'ta kiralık araca çakar takan şahsa aynı gün içerisinde 2. kez ceza işlem uygulandı. Şahıs, polis ekiplerine "alın bunu devlet kullansın" diyerek tepki gösterdi.
|28 Mart 2021 16:16
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgililere göre, Asayiş şube müdürlüğü ekipleri kent merkezi kale mevkiinde lüks bir araçta çakar olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde şahısların kiraladıkları lüks otomobile çakar taktıkları anlaşıldı. Trafik ekipleri şahsa ve araç sahibine toplamda 2 bin 678 TL ceza uyguladı ve şahsın ehliyetine ceza puanı işlendi. Ceza işlem uygulanan şahsın, "Alın bunu Devlet kullansın" demesiyse dikkat çekti. Öte yandan şahsa sabah saatlerinde Samsun'da da çakar takmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs geçiren profesörde hafıza kaybı görüldü
28 Mart 2021 18:01
|Kapıkaya Kanyonu doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor
28 Mart 2021 17:25
|İstanbul'un göz bebeğinden utandıran görüntüler!
28 Mart 2021 16:54
|Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Cesur hayatını kaybetti
28 Mart 2021 16:46
|THY'deki görevini bıraktı, sirke fabrikası kurdu
28 Mart 2021 16:12
|Teslimat şikayetleri arttı; kuryeler anlayış ve teşekkür bekliyor
28 Mart 2021 15:39
|Hakkını arayan veli, özel okullardan ücret iadesi alıyor
28 Mart 2021 15:35
|En düşük sıcaklık sıfırın altında 13 dereceyle Ağrı'da ölçüldü
28 Mart 2021 15:21
|Prof. Ceyhan açıkladı: Mutant virüsün daha çok etkilediği yaş grubu
28 Mart 2021 14:55
|Birinci Su Şurası'nın tanıtımı, Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak
28 Mart 2021 14:23