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Bakan Kasapoğlu söz vermişti, bisikletler öğrencilere dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, geçen ay geldiği Ağrı'da ziyaret ettiği Eliaçık Köyü İlkokulu öğrencilerine verdiği söz üzerine gelen bisikletler sahiplerine teslim edildi.
 28 Mart 2021 16:22
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Bakan Kasapoğlu söz vermişti, bisikletler öğrencilere dağıtıldı

Bakan Kasapoğlu'nun Eliaçık Köyü İlkokulu öğrencileri için gönderdiği 100 bisikletin 54'ü bugün okul bahçesinde düzenlenen programla, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tarafından öğrencilere dağıtıldı. Bisiklet dağıtımı öncesi Milletvekili Çelebi öğrencilerle bir araya geldi. Pandemi nedeniyle uzun bir zaman okullarından uzak kalan öğrencilere, salgının yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Varol, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Sayın Bakanımızın çocuklarımıza verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Bugün bu bisikletleri çocuklarımıza dağıtacağız. Ayrıca köyümüzle ilgili birtakım eksiklik ve ihtiyaçlar var. Bunların çözümü ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bakanımız Ağrı ziyaretlerinde bunun dışında birçok sözü daha oldu. Onlarında tamamının takipçisiyiz. Hepsini adım adım takip ediyoruz. Özellikle büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Gençlik ve spor alanında gerçekten önemli projeler olacak. Çalışmalar devam ediyor. Onların da tamamı inşallah yerine getirilecek. Bütün derdimiz vatandaşlarımızın, çocuklarımızın daha iyi imkanlara sahip olması. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Bakanlarımızla birlikte siyaset ve bürokrasimizle hep beraber gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Milletvekili Ekrem Çelebi de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun öğrencilere verdiği bisiklet sözünün yanı sıra Eliaçık Köyü İlkokulu'na, 'Sentetik saha ve basketbol potaları yapılması' sözünün de yerine getirileceğini ifade etti.

'HAYATIMDA HİÇ BİSİKLETİM OLMAMIŞTI'

Bakan Kasapoğlu'nun kendilerine gönderdiği bisikletleri Vali Varol ve Milletvekili Çelebi'den alan öğrenciler Bakan Kasapoğlu ve yetkililere teşekkür etti. Öğrencilerden Sebahat Aydın, "Bisiklet dağıttılar, çok mutluyum. Allah onlardan razı olsun. Hayatımda hiç bisikletim olmamıştı. Çok sevindim. Bunları Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız gönderdi. Bu gün Valimiz ve Milletvekilimizde bizlere dağıtımı yaptı. Onlarda bizi çok mutlu ettiler. Çok sevinçliyim şu anda" dedi.
DHA
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