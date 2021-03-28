TFF'den Letonya maçı öncesi seyirci kararı
Türkiye ile Letonya arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya yüzde 15 kapasite oranında seyirci alınacak.
|28 Mart 2021 16:39
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.
Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.
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