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İstanbul'un göz bebeğinden utandıran görüntüler!

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Belgrad Ormanı'na gerçekleşen piknikçi akını sonrası 10 ton çöp toplandı. Cumartesi günü Belgrad Ormanı'na 3 binden fazla aracın giriş yaptığı tespit edildi.
 28 Mart 2021 16:54
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Hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından cumartesi günü sıcaklıkların yeniden artmasıyla vatandaşlar ormanlara ve sahillere akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günü fırsat bilen piknikçiler soluğu, dün Belgrad Ormanı'nda aldı.

3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Bu sabah saat 07.00'dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.

ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK KİMYASAL MADDE DÖKÜMÜ İDDİASI

İstanbul'da'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişiler, taşıdıkları hafriyatı ücra yerlere, tarım alanlarına, orman yollarına dökerek kaçıyor. Özellikle Arnavutköy, Tuzla, Şile gibi yerlerde orman yolları kaçak olarak boşaltılan hafriyatlarla dolu.

İstanbul'da 3'ü Anadolu yakasında 6'sı Avrupa yakasında olmak üzere 9 adet döküm sahası bulunuyor. Bu döküm sahalarının pek çoğu şehir merkezine uzak noktalarda yer alıyor. Kamyon şoförleri de daha fazla hafriyat taşımak ve döküm ücreti ödememek için hafriyatları döküm sahaları haricinde ormanlık alanlara kaçak olarak döküyor. Arnavutköy Bolluca da döküm sahası bulunmasına rağmen orman yolları, ücra yerler kontrolsüzce boşaltılmış hafriyatlarla dolu. Bolluca, Fevzi Sokak'ta yol kenarına dökülmüş hafriyatlar ise çevreye saçılmış durumda.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK AMA DÖKMEYE DEVAM ETTİLER"

Çevrede yaşayan vatandaşlar ise genellikle geceleri plakasız kamyonların gelerek boşaltım yaptığını ve çözüm bulamadıklarını belirtiyor.

Kaçak döküm yapılan alanda oturan ve hayvancılıkla uğraşan Gökhan Yüceler, "Bu zamana kadar hiçbirini yakalayamadık. Genellikle yağmurlu havalarda döküyorlar. 3-4 kere çıktık döküm yaparken ama kaçıp gittiler. Bir çare yok. Buraya dökülenler ayrı bir atık, döküm sahalarına da almıyorlarmış. Kimyasal sanırım. Çok kötü kokuyor, hele yağmur yağdığı zaman daha berbat kokuyor. Hayvanlarım bu dökülen atıkların yanına geldiği zaman gözleri yaşarıyor. İnsan nefes almıyor ki hayvan ne yapsın? Şikayetçi olduk ama dökmeye devam ettiler. Gelip fotoğraflarını çektiler ama yine döküm yaptılar" dedi.

"ÇOĞUNLUKLA GECE DÖKÜM YAPIYORLAR"

Yine aynı sokağa yakın bir noktada madencilik yapan vatandaşlardan biri bölgeye dökülen atığın kimyasal bir madde olduğunu iddia ederek "Her döküm sahası almıyor bunu. O yüzden kaçak döküyorlar. Karpit olduğunu söylediler ama tam bilmiyorum. Kimi döküm parasından kaçıyor, kimi imha edilecek yere götürmüyor. Çoğunlukla gece döküm yapıyorlar. Bu yolu defalarca temizledik. Bu sefer daha rahat döküyorlar" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından 2018'de yürürlüğe giren uygulama ile şehirde hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takılarak GPS ile izlenme başlandı. 2 yıldır yaklaşık 9 bin hafriyat kamyonu ve döküm sahalarına giden yollar 64 kamera ile takip ediliyor. Öte yandan şehir içinde ve kaçak döküm yapılması muhtemel yerlerde çok sayıda uyarıcı tabela bulunuyor. Buna rağmen kaçak hafriyat dökümü sürüyor.

DÖKENE 96 BİN ŞİRKETE 189 BİN LİRA CEZA

Kaçak döküm yapanlara sadece para cezası yaptırımının olduğunu söyleyen İBB Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Fevzi Okumuş, "Özellikle izinli olan hafriyat depolarının koordinatları sistemde işleniyor. Bu sahaların dışında hafriyat kamyonu damper kaldırınca alarm veriliyor. İzinsiz olarak döküm yapan şahıs ise 96 bin lira, eğer firma ya da şirketse 189 bin lira cezai işlem uygulanıyor. Tekrar ederse bu ceza iki katına çıkıyor. Anadolu yakasında 3, Avrupa yakasında 6 adet hafriyat döküm alanı var. Anadolu yakasında genelde Şile bölgesinde, Avrupa yakasında Silivri, Arnavutköy ve Eyüp bölgesinde bulunuyor" dedi.

"KAÇAK DÖKÜMLERİ YAPANLAR GENELDE ORGANİZE OLARAK ÇALIŞAN KAMYONLAR"

Döküm sahalarının kent merkezinde uzak noktalarda olması nedeniyle kilometre düşürmek amacıyla şoförlerin bu yönteme başvurduğunu söyleyen Okumuş, "Bir kamyonun döküm bedeli yaklaşık 100-150 lira civarında değişiyor. Hem bunu vermemek hem de yakıt ücretinden kaçmak için genelde buralara döküyorlar. Orman yollarında, ücra yerlerde dökülen hafriyatlar kaçak olarak plakasız çalışan kamyonlar var. Bu kaçak dökümleri yapanlar genelde organize olarak çalışan kamyonlar. Bunlar için de gece özellikle zabıta ve kolluk kuvvetleri ekiplerimiz zaman zaman denetim yapıyorlar" diye konuştu.

Okumuş, hafriyat yönetmeliği uyarınca İBB'ye verilen İstanbul'daki hafriyat sirkülasyonun bertarafı, izni ve idari para cezası uygulama olduğunu belirterek, "Özellikle kimliği belirsiz olan, kaçak olarak dökülen hafriyatlar için imar kanunun 40'ıncı maddesi gereğince ilçe belediyesinin dökülen hafriyatı kaldırması gerekiyor" dedi.
DHA
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