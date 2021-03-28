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CHP'de görevden uzaklaştırılan başkanlar için özel mesai

CHP Genel Merkezi, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarını mercek altına aldı. Davaları devam eden başkanların dosyaları hukukçular tarafından incelendi. Davalar milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları tarafından takip edilecek.
 28 Mart 2021 17:13
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CHP'de görevden uzaklaştırılan başkanlar için özel mesai

CHP Genel Merkezi'nde görevden uzaklaştırılan belediye başkanları için mesai yapılıyor. Çoğu yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü kurma iddiaları ile açılan davalar için hukukçu kurmaylar çalışıyor.

Birçok belediye başkanı için binlerce sayfalık iddianameler hazırlandı. İmar planları üzerinde yapılan değişiklikler suç dosyalarına girdi.

Devam eden davalar için başta genel başkan yardımcıları ve partinin hukukçu isimleri illere gidecek. İddialara ilişkin karşı raporlar hazırlanacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın hukuksuz yere görevden alındığını savunmuştu. Kılıçdaroğlu, Salman'ın yolsuzluğu ihbar ettiği halde görevden alındığını iddia etmişti.

Davaların durumuna ilişkin son gelişmeler, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'da da ele alınacak.

Partide, belediye başkanlarının yolsuzlukla anılması istenmiyor. Bu nedenle yapılacak çalışmalara öncelik verilecek.
Memurlar.Net
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