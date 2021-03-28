Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor
Kahramanmaraş'tan doğup Akdeniz'e kadar uzanan Ceyhan Nehri, ilkbaharın gelmesiyle mavi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
|28 Mart 2021 17:20
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