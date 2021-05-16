Taşımalı okullarda görev yapan yöneticilere ek puan verilmeli

Taşımalı eğitim tüm vatandaşların eğitim hakkından faydalanabilmesi, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanabilmesi, kız çocuklarının eğitime kazandırılması, göçler ve mevsimlik hareketler, doğal afetler, salgın hastalıklar veya beklenmedik olaylar gibi gerekçeler ile zorunlu eğitimin bir sonucu olarak Türkiye'de 1989-1990 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulamaya geçirilmiştir.

Taşımalı eğitim, 1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı "Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Uygulaması" ile ülke genelinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Milli Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/ kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmi okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" ile gerekli usul ve esaslar belirlenmiştir.

Taşımalı eğitim, kırsal kesimdeki öğrencilerin eğitime erişimleri için bir fırsat oluştururken; taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilere diğer okullara nazaran fazla iş yükü ve sorumluluklar yüklemektedir.

Örneğin, taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğinde, taşıma merkezi okul müdürünün;

*Taşıması yapılacak mahallelerin planlama ve ihale işlemlerinde görev alması,

*Taşıma servislerinin denetim ve kontrollerinin yapılması,

*Taşımalı öğrenciler için hizmete sunulan yemek ihale işlemleri ve her türlü yemeğin dağıtımı, kontrolünün yapılması,

Bununla beraber, her türlü iklim koşullarında farklı köylerden gelen servislerin okula geliş- gidişinin izlenmesi, nöbetçi idareci ve öğretmenlerin bu işlerde birincil dereceden görevli olması gibi zorluklarının yanında sürekli yüksek risk unsuru barındıran bu türden sorunları bulunmaktadır. Taşımalı okullar, pandemi de bile okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak hizmet veren okullar arasında bulunmaktadır.

Hal böyle iken yönetici görevlendirme yönetmeliğinde, ikili eğitimden, okulların okul deneyimi kapsamındaki çalışmalarına varıncaya kadar düzenleme yapılmış ve o okullarda çalışanlara ek puanlarla yöneticilik başvurularında lehine bir gelişme sağlanmıştır. Fakat taşıma merkezi okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin her türlü zorluğa rağmen yönetmelikte bu durum görmezden gelinmiştir.

Taşıma merkezi okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin de, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde, çalıştığı yıl baz alınarak ek puan verilmesi hakkaniyetin yerini bulmasına sağlayacaktır.

Ahmet KANDEMİR