Diyanet İşleri Başkanı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
|28 Mart 2021 17:40
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Erbaş beraberinde eşi Seher Erbaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 573'üncü gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.
Ailelerle görüşerek onlara çiçek veren Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babaların acılarını paylaşmayı amaçladıklarını belirterek, onlar için dua ettiklerini söyledi.
"Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan biri olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin." diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biliyoruz ki; medeniyetimiz kardeşlik, birlik, beraberlik medeniyeti. Asırlar boyunca bu topraklarda, İslam topraklarında, Peygamber Efendimizin vefatından 7 sene sonra İslam ile şereflenen bu topraklarda kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek. Hiçbir terör örgütü bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum bırakamayacak. Hiçbir dünya gücü, kendilerini büyük zanneden hiçbir güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek. Gençlerimize tavsiyem medeniyetimizin evlatları olarak bu iftihar tablosunu, bu gururu ilelebet yaşamaları."
Erbaş, "Gençlere, kendilerini kandırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi hain grup, yapı, terör örgütü olursa olsun onlara karşı mutlaka annelerini, babalarını dinlemeleri, Kur'an-ı Kerime sarılmaları, Peygamber Efendimizin kardeşlik, birlik ve beraberlikle ilgili sünnetine sarılmaları en büyük tavsiyemdir." ifadelerini kullandı.
Anneleri tebrik eden Erbaş, cesaret gösterdikleri için de onlara teşekkür etti.
Erbaş, "İnşallah devletimizin bu mücadelesi, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin gayreti, canlarını ortaya koyarak, şehit olmayı göze alarak yapmış oldukları bu mücadele ile en kısa zamanda başarıya ulaşacağız." diye konuştu.
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