Vali kapı kapı gezip uyarıda bulundu
|28 Mart 2021 18:41
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Koronavirüs risk haritasında vaka sayısı "yüksek riskli" il olduğu için turuncu kategoride olan Karaman'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek.
Kısıtlama nedeniyle sokaklarda boş kalırken Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve 1200 kamu görevlisiyle geçen hafta olduğu bu hafta da ev ev gezerek, mutant virüse karşı uyarılarda bulundu.
HER EVE BİR MASKE BİR DE BROŞÜR VERİLDİ
Ziyaret edilen her eve maske ve bilgilendirici broşür bırakıldı. Verilen mücadelenin sonuca ulaşması için halkın destek vermesi gerektiğini ifade eden Vali Işık, ''İnanıyorum ki sizlerin desteğiyle bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Yeter ki kurallara ve alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Normal hayatımıza yeniden kavuşabilmemiz için verdiğimiz bu mücadelenin hedefine ulaşabilmesi için sizin vereceğiniz destek koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz çalışmalara yardımcı olacaktır. Koronavirüsle mücadelemizin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürebilmemiz için sizlerden ricam salgının artış gösterdiği bu dönemde ev ziyaretleri, düğün, cenaze, taziye ve doğum günü gibi salgının yayılmasına zemin hazırlayan ortamlardan uzak durmanız. Bu zor ve sıkıntılı günleri hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız'' diye konuştu.
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