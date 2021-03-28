Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık'' diyen Bakan Selçuk, 'Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.
|28 Mart 2021 18:44
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EBA ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, ''TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor'' bilgisini verdi.
TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık.Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık.Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyorZiya Selçuk (@ziyaselcuk) March 28, 2021
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