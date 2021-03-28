Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemiye ilişkin açıklama
|28 Mart 2021 19:22
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Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Liberya bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisinin, dün Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarptığı belirtildi.
Paylaşımda, kazaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkisinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir."
Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlıda yanaşma manevrası sırasında Marporta ait iskeleye çarpmıştır.Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. pic.twitter.com/0xBJtc2Hy2DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) March 28, 2021
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