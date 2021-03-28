1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tuzla'da 2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı

Marmara Denizi'deki suların çekilmesinden dolayı, M.Ö 74 yılında Roma toprağı olan ve tarihte birçok imparatorluğun kültürüne ev sahipliği yapan Tuzla'da, tarihi kalıntılar su üstüne çıktı. Tuzla Belediyesi'nin destekleri ile tarih üzerine çalışmalar yapan ve Tuzla Tarihi kitabının yazarı Tarihçi Mustafa Özdemir, ortaya çıkan sıralı kayalıkların, liman kalıntıları olabileceğini belirtti.
 28 Mart 2021 20:24
+Aa- Yazdır
Tuzla'da 2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesinin bilinen tarihi M.Ö 377 yılına kadar gitmektedir. O dönemde Bitinya Kralı IV. Nikomedes'in vasiyeti üzerine Bitinya'nın Roma'ya bırakılması üzerine M.Ö 74 yılından itibaren Tuzla Roma topraklarının bir parçası oldu. O tarihten itibaren, birçok kültüre ev sahipliği yapan Tuzla, Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduktan sonra günümüze kadar gelmiştir. Tarihte birçok depreme de maruz kalan Tuzla'da tarihi yapılar su altında kalmıştır. Ancak günümüzde Marmara Denizi'nin sularının çekilmesi nedeniyle tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Tarihte manastır bölgesi olarak bilinen ve liman şehri olan Tuzla'nın Mercan Bölgesi'nde su üstüne çıkan tarihi yapılar havadan görüntülendi. Tuzla Belediyesi'nin destekleri ile tarih üzerine çalışmalar yapan ve Tuzla Tarihi kitabının yazarı Tarihçi Mustafa Özdemir, su yüzüne çıkan sıralı kayalıkların Roma veya Bizans döneminden kalma liman kalıntıları olabileceğini belirtti. Özdemir," Tuzla'da Bizanslılar ve daha önceki dönemlere ışık tutacak ve o dönemleri aydınlatacak arkeolojik materyallerin varlığından söz edemeyiz. Ancak Tuzla ve yöresi tarihte manastır bölgesi olduğu için çok sayıda kilise ve manastır kalıntılarının varlığı bilinmektedir. Ayrıca Tuzla, bir liman kentidir. Su üstüne çıkan bu sıralı kayalıkların da Roma veya Bizans Dönemi'nden kalma liman kalıntıları olabileceğini öngörüyoruz" dedi.

"Deprem sonrası birçok kent yerle bir oldu"

Tarihçi Mustafa Özdemir,"Bitinya Kralı IV. Nikomedes'in vasiyeti üzerine Bitinya'nın (Bitinya Krallığı veya Bitinya, MÖ 377 ve MÖ 64 yılları arasında Nikea başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet) Roma'ya bırakılması üzerine Tuzla ve yöresi MÖ,74 yılından itibaren artık Roma topraklarının bir parçasıydı. Roma'nın 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmasından sonra Tuzla ve yöresi yaklaşık 11 asır Doğu Roma'nın egemenliğinde kaldı. Kocaeli Yarımadası 123 depreminden sonra birçok deprem felaketine daha uğradı yaşanan depremlerde Bitinya'da birçok kent yerle bir oldu. Bir büyük deprem de Commodus Dönemi'nde yaşandı. Commodus, depremde zarar görenlere yardımda bulundu ve Nikomedia'ya ikinci kez MS, I. yüzyıldan itibaren Roma İmparatoru için tapınak yapan bir kente verilen unvan anlamında Neokorosluk ünvanı verildi. Depremden sonra kent sikkeleri üzerinde Remus ve Romulus'u emziren dişi kurt tasvir edildi. Bu tip sikke, Roma'nın kuruluşunu tasvir ettiği için Roma'nın her yerinde kullanıldı. Böyle bir uygulama, depremin büyüklüğünü, köy ve kentlerin yeniden kurulacak kadar hasara uğradığını göstermektedir.

"1453'te Osmanlı'ya geçti"

Tarihçi Özdemir, "Tuzla'nın, Türklerin egemenliğine ilk olarak geçişi Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah ile Bizans İmparatoru Alexios Komnenos arasında 1081 yılında yapılan Dragos Suyu Anlaşması ile gerçekleşmiştir. Bu anlaşmayla Tuzla ve yöresi Anadolu Selçuklu Devleti'ne bırakıldı. Kısa bir süre sonra Bizanslıların eline geçen Tuzla ve yöresi, 1329 yılında Orhan Bey zamanında yapılan Pelekanon Savaşı sonucunda tekrar Osmanlı Devleti yönetimine geçti. 1399 yılında Bizans İmparatoru Manuel, İzmit'e kadar olan yerleri Osmanlılardan geri alınca Tuzla bir daha Bizanslıların egemenliğine girdi. Ondan sonraki yıllarda birkaç kere Osmanlılarla Bizanslılar arasında el değiştiren Tuzla,1453 yılında İstanbul'un alınışından sonra sürekli olarak Osmanlı yönetiminde kaldı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor
28 Mart 2021 17:20		 Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı
28 Mart 2021 14:03
Kastamonu'da gönüllü gençler köy okuluna 'mutluluk' taşıdı
28 Mart 2021 11:42		 Baharın habercisi kuzular anneleriyle buluştu
28 Mart 2021 09:55
17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü
28 Mart 2021 08:53		 Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti
27 Mart 2021 19:19
535 yıllık caminin penceresinde Kayı sembolleri bulundu
27 Mart 2021 18:34		 Çöken Karadeniz bağlantı yolu için servis yolu yapılacak
27 Mart 2021 18:12
Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıl bedava kullanmışlar
27 Mart 2021 17:16		 Zonguldak otobüs terminali geçici olarak hizmete kapatıldı
27 Mart 2021 16:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Türk firmasından 46 ülkeye 'atık teknolojileri' ihracatı!21:26 - Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor21:24 - Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı21:21 - Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya temizlik yaptırıldı21:12 - ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sı Türk şirketlere ait20:44 - Atatürk heykeli kaidesine yazılan yazılara soruşturma
20:34 - Vaka sayısı açıklandı: Günlük Kovid-19 tablosu ağırlaşıyor20:33 - Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı20:31 - Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı20:29 - Devlet desteği ile çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor20:27 - 1 milyon 420 bin TL'lik vurgun yapan şüpheliler yakalandı20:25 - Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
20:24 - Tuzla'da 2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı20:18 - Kısıtlamaya rağmen Fatih'te sahil ve parklara akın ettiler19:22 - Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemiye ilişkin açıklama18:54 - Bakan Soylu duyurdu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe18:50 - Başsavcılık: Marmaris'teki darp olayı güncel değil
18:48 - Porsche, elektrikli otomobiller için Türkiye'ye şarj ağı kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşları itiraf etti, Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
Muratpaşa Belediyesindeki 'ATM memurları' için soruşturma izni verildi
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
TİGEM'i kara geçiren genel müdür, bakan yardımcısı oldu
Vaka sayısı açıklandı: Günlük Kovid-19 tablosu ağırlaşıyor
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zevk alarak yemek yapmak 1
şu anda dinlenen şarkı 1
telin 1
kasaba minnet edeceğime 1
mücteba 1
bayülken 1
memento 1
frankofon 1
gilaburu 2
statüko 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
İstanbul Uluborlu Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam