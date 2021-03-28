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1 milyon 420 bin TL'lik vurgun yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da beş ilçede bulunan 7 farklı adresten toplamda bir milyon 420 bin liralık vurgun yapan dokuz şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin soygunu gerçekleştirdikten sonra adresten çıkmaya çalıştığı esnada yüksekten düşerek bacağını kırdığı ve bir diğer şüphelinin ise, 100 kiloluk kasayı tek başına kaldırarak gözlerden kaybolduğu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
 28 Mart 2021 20:27
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1 milyon 420 bin TL'lik vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 11 Nisan 2020 ve 26 Ocak 2021 tarihleri arasındaki hırsızlık olayları üzerine, meydana geldiği bölge ve civarlarında güvenlik kameralarını inceledi. Polis, 7 ayrı evde meydana gelen hırsızlığın 9 kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Ekiplerin yaptığı titiz ve hummalı çalışmalar sonucu şüphelilerin eşkal ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından 9 şüpheliyi yaptıkları operasyon neticesinde 24 Mart Çarşamba günü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ramazan K. (34), Hakan T.(35), Ahmet B.(23), Vedat G.(25), Ahmet T.(36), Murat D.(22), Ulaş U.(38), Gamze D.(21), Cemal T.(28)'in çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirtildi.

Oyun konsolundan bileziğe

Şüphelilerin, soygun için girdikleri evlerden toplam değeri 700 bin lirayı bulan 3 adet lüks araç ve 720 Bin lira değerinde nakit para, ziynet eşyası, oyun konsolları, 10 adet 22 ayar bilezik, 8 adet Cumhuriyet altını, 10 adet yarım altın, 14 adet çeyrek altın ve değerli saatler çaldıkları tespit edildi.

Suç makinesi çıktılar

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin suç kayıtları kabarık çıktı. Ramazan K.'nin 33 suç kaydı ve 1 adet aranması, Hakan T.'nin 18 adet suç kaydı ve 3 aranması, Ahmet B.'nin 29 adet suç kaydı, Vedat G.'nin 66 suç kaydı, Ahmet T.'nin 35 suç kaydı, Murat D.'nin 13 suç kaydı, Ulaş U.'nun 3 suç kaydı, Gamze D.'nin 1 suç kaydı ve Cemal T.'nii ise 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K., Hakan T. Ve Ahmet T. Tutuklanırken diğer 6 şüpheli mahkeme kararı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

100 KG'lik kasayı tek başına kaldırdı

Öte yandan, hırsızların kaçma ve hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 7 şüphelinin lüks bir apartmanın içine el arabalarıyla girdikleri ve içeride bulunan PUG cinsi köpeğin havlamalarıyla panik yaparak kaçtıkları görüldü. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin lüks villaya girdikleri ve 100 kiloluk kasayı tek başına kaldırıp hızlıca uzaklaştıkları kaydedildi. Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise şüphelilerden birinin kaçtığı sırada yüksekten atlayıp bacağını kırdığı anlar yer aldı
İhlas Haber Ajansı
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