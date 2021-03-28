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Devlet desteği ile çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor

Elazığ'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, devletten aldığı yüzde 65 hibe desteği ile tavuk çiftliği kurdu. Yılda 600 ton et üreten Ayhan ortalama 300 bin TL kazanarak ciddi bir gelir elde etmeye başladı.
 28 Mart 2021 20:29
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Devlet desteği ile çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor

7 yıl önce inşaat sektöründe çalışan ve tavuk çiftliklerinin inşaatını da 3 çocuk babası Halit Ayhan (41), devletin verdiği desteklerle kendisi de bir çiftlik kurmaya karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuruda bulunan Ayhan, projesinin onaylanmasının ardından yüzde 65 hibe desteği aldı. Devletten aldığı destek ile merkeze bağlı Çallıca köyünde 1 milyon 200 TL bin yatırım yapan Ayhan, 30 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini kurdu. 7 yıldır aktif bir şekilde üretime devam eden Ayhan, yılda 600 ton et üreterek 300 bin TL düzenli olarak gelir elde etmeye başladı.

Çiftliğini 2014 yılında devlet desteği ile kurduğunu belirten Halit Ayhan, "Ondan önce müteahhitlik yapıyordum. Orayı bırakıp geldik, tavuk çiftliği ile uğraşmaya başladık. Genelde ailemle burada kalıyoruz. Bir tane de görevli var. Onunla beraber buraya bakıyoruz. Daha önce bu çiftliklerin inşaat işlerini yapıyordum. İş bana da cazip geldi. Daha sonra başladık. Hep karlı hem de üretim olarak faydalı. Yılda 600 ton et üretiyoruz. Tavuk Türkiye'de ithal edilmeyen üründür. Üstelik yurt dışına ihraç ediliyor" dedi.

"Müteallikten daha iyi ve daha rahat"

Yıllık ortalama 300 bin lira kazandığını aktaran Ayhan, "Fazla bir giderimiz olmuyor. Biz TKDK'dan yüzde 65 hibe aldık. Geri kalan yüzde 35'i de biz kendi imkanlarımızla sağladık. Yaklaşık 7 senedir burada üretim yapıyoruz. Bir milyon 200 bin liralık yatırım yaptık. 800 bin lirasını devlet karşıladı. Geri kalanı da ben karşıladım. Şuanda buranın değeri 3,5 milyondur. Müteallikten daha iyi ve daha rahat. Herhangi bir riski yok. Uğraşı ve ekonomik olarak riski yok. Batma gibi bir şeyin yok. Çalıştıkça kazanıyorsun" diye konuştu.

"Devlet desteği olmadan böyle bir tesis kuramazdık"

Tavuklara çocuk gibi baktıklarını dile getiren Ayhan, "Çocuktan daha fazla bakıyoruz. Herhangi bir arıza olduğu zaman cenazende olsa gelip bu arızayı gidereceksin. Onun dışında bir zorluğu yok. Sistemimiz komple otomatik. İşçilik ve ağırlık yok. Sadece teknik olarak iş var. Gözlem yaptığın sürece hiçbir problem yoktur. Kapasitemiz 30 bindir. Yılda 6 dönemimiz var. Her seferinde ortalama 85 ton arası bir et veriyoruz. Devlet desteği olmadan böyle bir tesis kuramazdık. Böyle bir şeye cesaret edemezdik. Devletin hem cesaret vermesi hem de maddi olarak desteği ile böyle bir tesis kurduk" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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