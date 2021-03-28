Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı
|28 Mart 2021 20:31
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Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Arpaçay ilçesinden Koçköy'e astım hastasını almak için hareket eden ambulans, Bardaklı köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak takla attı. Şarampole düşen ambulansta bulunan sürücü ve görevliler yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Daha sonra ambulansa taşınan yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, ambulansın kaza yaptığı Bardaklı köyü mevkiinde bir başka aracın da kayarak kaza yaptığı öğrenildi.
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