1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı

Mutasyonlu Covid-19 ile enfekte olan hemşire Cemile Çerikçi, yaşadıklarını anlattı. Çerikçi, "Çok daha ağır geçirmediğim için şanslıyım gerçekten. Gerçekten çok zor bir süreç" dedi.
 28 Mart 2021 20:33
+Aa- Yazdır
Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Cemile Çerikçi, kardeşinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine yapılan testin de pozitif çıktığını söyledi. Daha sonra ilk olarak kardeşinin daha sonra da kendinin İngiltere varyantı olan virüse yakalandıklarını öğrendiğini söyleyen Çerikçi, genel anlamda hastalığı hafif atlattıklarını söyledi. Çerikçi, bu süreçte en çok zorlandığı şeyin 7 yaşındaki oğlundan uzak kalmak olduğunu ve çok farklı bir psikolojik baskı oluştuğunu kaydetti.

"Testim çıktıktan bir gün sonra benim de mutasyonlu virüse yakalandığımı öğrendik"

Yaşadıklarını anlatan Hemşire Cemile Çerikçi, "Bir süredir kardeşim bizim yanımızda yaşıyordu. Önce onun testi pozitif geldi ve daha sonra filyasyon ekibinin gelip, eşim, ben ve oğlumdan aldığı test sonucunda ben pozitif çıktım. Önce evde kendimizi izole etik. Daha sonra kardeşimin mutasyonlu olduğunu öğrendik. Sonrasında benim testim çıktıktan bir gün sonra da benim mutasyonlu olduğumu öğrendik. Filyasyon ekipleri bizi hastanede takip edeceklerini söylediler. Başta kardeşimde ufak bir boğaz ağrısı vardı. Benim hiçbir semptomum yoktu. Fakat ilerleyen günlerde hafif bir boğaz ağrısı, biraz böyle gribal belirtiler oldu, tat ve koku kaybım oldu. Sadece çok daha kısa bir sürede geri geldi. 3-4 gün içerisinde tat-koku kaybım geri geldi benim de" ifadelerini kullandı.

"Çok daha ağır geçirmediğim için şanslıyım gerçekten"

Bu süreçte en zor şeyin oğlundan ayrı kalmak olduğunu kaydeden Çerikçi, "7 yaşında bir oğlum var. Onu benden uzak tutmak çok zor oldu evde izolasyonda. Hani her ne kadar eşim yemeğimizi yapıp bize yardımcı olsa da karantina sürecinde onu uzak tutmakta çok zorlanıyorduk. Bu süreçte hastaneye geldiğime bir tık da olsa sevinmiştim, onu koruyabilmek adına. Tabi ki çok yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Benim şöyle bir artım vardı. Kardeşim ile birlikte geçirdiğimiz için psikolojik olarak birbirimize destek olduk psikolojik olarak. Tabi ki burada birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım, katta yattığım hemşire arkadaşlarımın desteğini unutamam bu konuda. Ama çok daha ağır geçirmediğim için şanslıyım gerçekten. Gerçekten çok zor bir süreç" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
28 Mart 2021 21:26		 Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya temizlik yaptırıldı
28 Mart 2021 21:21
Vaka sayısı açıklandı: Günlük Kovid-19 tablosu ağırlaşıyor
28 Mart 2021 20:34		 Devlet desteği ile çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor
28 Mart 2021 20:29
Kısıtlamaya rağmen Fatih'te sahil ve parklara akın ettiler
28 Mart 2021 20:18		 Vali kapı kapı gezip uyarıda bulundu
28 Mart 2021 18:41
Koronavirüs geçiren profesörde hafıza kaybı görüldü
28 Mart 2021 18:01		 Kapıkaya Kanyonu doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor
28 Mart 2021 17:25
İstanbul'un göz bebeğinden utandıran görüntüler!
28 Mart 2021 16:54		 Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Cesur hayatını kaybetti
28 Mart 2021 16:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Türk firmasından 46 ülkeye 'atık teknolojileri' ihracatı!21:26 - Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor21:24 - Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı21:21 - Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya temizlik yaptırıldı21:12 - ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sı Türk şirketlere ait20:44 - Atatürk heykeli kaidesine yazılan yazılara soruşturma
20:34 - Vaka sayısı açıklandı: Günlük Kovid-19 tablosu ağırlaşıyor20:33 - Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı20:31 - Kars'ta ambulans takla attı: 3 yaralı20:29 - Devlet desteği ile çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor20:27 - 1 milyon 420 bin TL'lik vurgun yapan şüpheliler yakalandı20:25 - Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
20:24 - Tuzla'da 2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı20:18 - Kısıtlamaya rağmen Fatih'te sahil ve parklara akın ettiler19:22 - Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemiye ilişkin açıklama18:54 - Bakan Soylu duyurdu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe18:50 - Başsavcılık: Marmaris'teki darp olayı güncel değil
18:48 - Porsche, elektrikli otomobiller için Türkiye'ye şarj ağı kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşları itiraf etti, Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
Muratpaşa Belediyesindeki 'ATM memurları' için soruşturma izni verildi
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
TİGEM'i kara geçiren genel müdür, bakan yardımcısı oldu
Vaka sayısı açıklandı: Günlük Kovid-19 tablosu ağırlaşıyor
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pruva 1
papillon 1
196sekiz 1
magnum 3
seren 1
muhteva 1
timing 1
mestan 1
Haydan gelen Huya gider 1
popüler 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
İstanbul Uluborlu Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam