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Atatürk heykeli kaidesine yazılan yazılara soruşturma

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.
 28 Mart 2021 20:44
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Atatürk heykeli kaidesine yazılan yazılara soruşturma

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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