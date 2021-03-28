Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
|28 Mart 2021 21:26
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, 21-26 Mart'ta kutlanan Orman Haftası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son 20 yılda Türkiye'de 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarına işaret eden Karacabey, toplumun her kesiminden ve yaş grubundan vatandaşa ağaç sevgisini aşılamanın en temel amaçları olduğunu kaydetti.
"Geleceğe Nefes" adı verilen ağaçlandırma kampanyasının 11 Kasım 2019'da başlatıldığını hatırlatan Karacabey, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Ağaçlandırma Günü için şimdiden çalışmalara başladık. Son 2 yıldır 7'den 77'ye her kesimden vatandaşlarımızın katılımlarıyla 81 ilimizde aynı anda binlerce fidan toprakla buluştu. 'Bir saatte en fazla fidan dikme' ve 'Bitkilerden Türkiye haritası' gibi özel etkinliklerle de 2 yıl üst üste Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bir seferberliğe dönüşen fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz."
Karacabey, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra zaman zaman afet boyutuna ulaşan yangınlarla mücadele ettiklerini de bildirdi.
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