Balıkesir'de 13 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 13 okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
|28 Mart 2021 22:34
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Gönende son günlerde mutasyonlu kovid-19 virüs vakalarında yaşanan ciddi artış nedeniyle yüz yüze eğitimde sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki 13 okulda artan vaka ve temaslı sayısı dolayısıyla 29 Mart Pazartesi tarihinden itibaren yüz yüze eğitime 10 Gün ara verildi. Yüz yüze eğitime ara verilen okullar şöyle. Şehit Abdullah Tayyip İmam Hatip Ortaokulu, Mirciler Meslek Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Efendi İHOO, Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altıeylül Ortaokulu, Gönen Anadolu Lisesi, Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi, Kadir Köker Ortaokulu, Mehmet Ahmet Genç İlkokulu, Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk İlkokulu
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