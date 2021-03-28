Valilikten kuralı ihlal edenler için net talimat!
|28 Mart 2021 22:45
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla yeni tedbirler aldı.
Buna göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler için karantina sürelerini geçirmek amacıyla Kötekli Şahidi Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.
Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için ek kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Kaymakamlıklar tarafından Kovid-19 pozitif ve temaslı izolasyona tabi kişilerin takibi için muhtarların, azaların, site ve apartman yöneticilerinin görevlendirilmesi, bu kişilerin izolasyonu ihlal etmeleri durumunda görevlendirilen kişiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirilmesi istendi. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
29 Mart 2021 00:07
|MSB: Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi
28 Mart 2021 15:34
|60 yaş üzeri ve eşleri için aşı randevuları açıldı
28 Mart 2021 14:50
|Yurt dışına gidecek yolcular için Kovid-19 kuralları güncellendi
28 Mart 2021 14:41
|Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
28 Mart 2021 13:51
|Yapılandırmada 31 Mart'a dikkat!
28 Mart 2021 07:57
|Adliyelerdeki ön bürolar sayesinde işlem süreleri kısaldı
27 Mart 2021 23:17
|Emniyet 2021 yılı rütbe terfi yazılı sınavına yönelik maddi itirazları sonuçlandırdı
27 Mart 2021 18:15
|Adli ve idari hakimlerin müstemir yetkilerine dair yeni duyuru
27 Mart 2021 18:02
|Kanal İstanbul projesinin imar planları onaylandı
27 Mart 2021 16:51