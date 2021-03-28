1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten kuralı ihlal edenler için net talimat!

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kararına aykırı hareket edenlerin, karantina sürecini yurtta tamamlamasına karar verildi.
 28 Mart 2021 22:45
+Aa- Yazdır
Valilikten kuralı ihlal edenler için net talimat!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla yeni tedbirler aldı.

Buna göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler için karantina sürelerini geçirmek amacıyla Kötekli Şahidi Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için ek kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kaymakamlıklar tarafından Kovid-19 pozitif ve temaslı izolasyona tabi kişilerin takibi için muhtarların, azaların, site ve apartman yöneticilerinin görevlendirilmesi, bu kişilerin izolasyonu ihlal etmeleri durumunda görevlendirilen kişiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirilmesi istendi. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
29 Mart 2021 00:07		 MSB: Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi
28 Mart 2021 15:34
60 yaş üzeri ve eşleri için aşı randevuları açıldı
28 Mart 2021 14:50		 Yurt dışına gidecek yolcular için Kovid-19 kuralları güncellendi
28 Mart 2021 14:41
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
28 Mart 2021 13:51		 Yapılandırmada 31 Mart'a dikkat!
28 Mart 2021 07:57
Adliyelerdeki ön bürolar sayesinde işlem süreleri kısaldı
27 Mart 2021 23:17		 Emniyet 2021 yılı rütbe terfi yazılı sınavına yönelik maddi itirazları sonuçlandırdı
27 Mart 2021 18:15
Adli ve idari hakimlerin müstemir yetkilerine dair yeni duyuru
27 Mart 2021 18:02		 Kanal İstanbul projesinin imar planları onaylandı
27 Mart 2021 16:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Bir kalabalık parti toplantısı da DEVA'dan00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:16 - Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi00:15 - TBMM Başkanı Şentop Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı00:08 - Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı00:07 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
00:03 - Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?00:03 - 29 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:40 - Ayvatoğlu açıklaması: Fotoğraf öncesinde GBT mi yapalım?23:35 - Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırısına kınama22:56 - Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu22:49 - Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!
22:45 - Valilikten kuralı ihlal edenler için net talimat!22:34 - Balıkesir'de 13 okulda yüz yüze eğitime ara verildi22:33 - Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı21:32 - Türk firmasından 46 ülkeye 'atık teknolojileri' ihracatı!21:26 - Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
21:24 - Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi
Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?
29 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
TBMM Başkanı Şentop Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın mikrofon 1
aşikar 1
arşivlik filmler 1
haseb 1
kezalik 1
bayülken 1
temsil 1
bilmeden yaşamak 1
cebe 3
temas 1
SON İLANLAR
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam