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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
 29 Mart 2021 00:07
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır İl Müftülüğünce Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, gençlere, çocuklara sahih kaynaklardan İslam'ın öğretilmesinin önemine işaret etti.

Erbaş, "Biz ne kadar din-i Mübin'i İslam'ın sahih kaynaklardan öğretilmesine gayret edersek ve öğrendiğimiz ilmi irşada dönüştürürsek her karış toprağında ilim fışkıran bu güzel beldeler, bu güzel şehirler inşallah daha güzel olacak. Bu güzellik, insanımızın üzerinde gözükecek, bu güzellik gençlerimizin üzerinde gözükecek. Bunda da hepimizin payı olacak." ifadelerini kullandı.

İslam'ın Hazreti Ömer döneminde Anadolu topraklarına geldiğini anımsatan Erbaş, "Camileriyle, medreseleriyle bu topraklar, bu medeniyetin en zengin dönemleri yaşamasına vesile oldu. Anadolu topraklarının meşalesi işte bu beldede yakıldı. Yakılan bu meşale ilimle, irfanla bilgiyle, hikmetle diğer yerlere götürüldü." bilgisini paylaştı.

İslami ilimler ve ilahiyat fakülteleri ile imam hatip liselerinin İslam'ı vatandaşlara öğretme amacında olduğunu dile getiren Erbaş, "Amaç bir olunca iş birliği de kolay oluyor." dedi.

- "İrşat çalışmaları arttırılmalı"

İrşat çalışmalarının arttırılması gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Gençlerimizi batıl anlayışlara kaptırmayalım. Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere, inançsızlığı pompalayan birtakım örgütlere, yapılara kaptırmayalım. Kaptırırsak bu bizim için çok büyük bir vebal olur." vurgusu yaptı.

Erbaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da Erbaş'a ve katılımcılara teşekkür etti.

Programın sonunda Erbaş, Diyarbakır'da cami yaptıran hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı da katıldı.
Memurlar.Net
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