Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı

Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 'uyuşturucu batağına sürüklendiğini' belirten Kürşat Ayvatoğlu, ''Babam vefat ettikten sonra daha fazla sorumluluk almak durumunda kaldım. Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bu durumun içine sürüklendim. Acımasızca beni yerden yere vuran insanlar şunu bilmeliler ki, sizlerin de çocukları var, hayatta sizler nelerle karşılacaksınız bilmiyoruz. Canım anam bu kötü günleri tek başına göğüslemeye çalışıyor. Bir anneyi düşünüp acımasızca söylediklerinizi tekrar düşünmesinizi rica ediyorum" dedi.

Uyuşturucu bataklığına sürüklendikten sonra dedalarca çıkmayı düşündüğünü belirten Ayvatoğlu "Bundan kurtulmak için defalarca yardım istemeyi düşümndüm ama rahmetli babam, canım anamı düşündükçe bir türlü kimseye anlatamadım" dedi.

Ayvatoğlu lüks yaşantısına ilişkin olarak ise "Evet arkadaşlarımla ortak araba alıp satarak ve galericilerden gerçekleştirdiğim satış başına komisyon alarak hayatımızı kazanıyordum. Aslında göstermeye çalıştığım gibi hayatım yok bunu da olduğumdan farklı görünme psikolojimle sürekli bu tür resimler yayınlayarak oluşturmaya çalıştım" dedi.

Ayvatoğlu'nun açıklaması şöyle: