TBMM Başkanı Şentop Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.
|29 Mart 2021 00:15
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Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.
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