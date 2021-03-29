1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
 29 Mart 2021 00:16
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1305 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi. Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşı randevuları açıldı

Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada, yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.

Risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da bu aşamada öncelikli aşı olabilecek.

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Kriterlere uygun olanlar, e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alabilecek.

- Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kısıtlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bir kalabalık parti toplantısı da DEVA'dan
29 Mart 2021 00:30		 TBMM Başkanı Şentop Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı
29 Mart 2021 00:15
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
29 Mart 2021 00:08		 29 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
29 Mart 2021 00:03
Ayvatoğlu açıklaması: Fotoğraf öncesinde GBT mi yapalım?
28 Mart 2021 23:40		 Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırısına kınama
28 Mart 2021 23:35
Bakan Soylu duyurdu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
28 Mart 2021 18:54		 Başsavcılık: Marmaris'teki darp olayı güncel değil
28 Mart 2021 18:50
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA açıklaması
28 Mart 2021 18:44		 Diyanet İşleri Başkanı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
28 Mart 2021 17:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Bir kalabalık parti toplantısı da DEVA'dan00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:16 - Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi00:15 - TBMM Başkanı Şentop Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı00:08 - Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı00:07 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
00:03 - Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?00:03 - 29 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:40 - Ayvatoğlu açıklaması: Fotoğraf öncesinde GBT mi yapalım?23:35 - Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırısına kınama22:56 - Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu22:49 - Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!
22:45 - Valilikten kuralı ihlal edenler için net talimat!22:34 - Balıkesir'de 13 okulda yüz yüze eğitime ara verildi22:33 - Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı21:32 - Türk firmasından 46 ülkeye 'atık teknolojileri' ihracatı!21:26 - Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
21:24 - Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi
Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?
29 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
TBMM Başkanı Şentop Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da STK temsilcileriyle buluştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzaktan eğitimin yan etkileri 2
Haydan gelen Huya gider 1
Her Olayı Kayda Alıp Olayı Ben Çektim Havası Saçmalığı 1
yolcu 1
çengi 2
seren 1
tam kapanma mı geliyor 1
arşivlik filmler 1
höpürdetmek 1
aplikasyon 1
SON İLANLAR
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam