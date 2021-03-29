Bir kalabalık parti toplantısı da DEVA'dan
DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, partisinin Adana il teşkilatından görüntüler yayımladı
|29 Mart 2021 00:30
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Ak Parti'den sonra DEVA Partisi de kalabalık bir parti toplantısı yaptı.
Toplantının görüntülerini ise DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen yayımladı.
DEVA Partisi Adana il teşkilatının organize ettiği toplantıya Genel Başkan Ali Babacan da katıldı. Ali Babacan ise bir kaç gün önce yayımladığı açıklamada, Ak Partiyi kalabalık kongreler düzenlediği için sert şekilde eleştirmişti.
Adana 💯💯💯 pic.twitter.com/ECPHR2tZXZMehmet Emin Ekmen (@emin_ekmen) March 26, 2021
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