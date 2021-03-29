AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
|29 Mart 2021 00:53
|+Aa- Yazdır
AK Parti'li İsmail Tamer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yaptırdığım Covit-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir, dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu
28 Mart 2021 22:56
|Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!
28 Mart 2021 22:49
|Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
28 Mart 2021 21:26
|Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya temizlik yaptırıldı
28 Mart 2021 21:21
|Vaka sayısı açıklandı: Günlük Kovid-19 tablosu ağırlaşıyor
28 Mart 2021 20:34
|Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı
28 Mart 2021 20:33
|Devlet desteği ile çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor
28 Mart 2021 20:29
|Kısıtlamaya rağmen Fatih'te sahil ve parklara akın ettiler
28 Mart 2021 20:18
|Vali kapı kapı gezip uyarıda bulundu
28 Mart 2021 18:41
|Koronavirüs geçiren profesörde hafıza kaybı görüldü
28 Mart 2021 18:01