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Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı

Zirai Meteorolojik Uyarı: Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir
 29 Mart 2021 06:30
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Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Zirai Meteorolojik Uyarı: Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Yeni Şafak
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