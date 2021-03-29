1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek riskli illerde yasaklar gelebilir

Toplantıda, koronavirüs vaka sayılarının 30 bin sınırını geçmesi sebebiyle kırmızı kategorideki illerde bazı kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği değerlendirilecek.
 29 Mart 2021 06:50
+Aa- Yazdır
Yüksek riskli illerde yasaklar gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak. Kabine toplantısında, 30 bin sınırının üzerine çıkan vaka sayılarındaki bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarına nasıl yansıdığı masaya yatırılacak. Bununla beraber kırmızı kategorideki (çok yüksek riskli) illerin sayısının artması sebebiyle bazı bölgelerde kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında şehirlerdeki mevcut uygulamayı sürdürmeyi ve gelişmeleri takip etme kararının alındığını belirterek "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" demişti.

AŞIDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerin son durumu, illere göre vaka sayıları ve aşılama ile ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması planlanıyor. Yine, toplantıda Çin'den gelecek 50 milyon faz aşının bir an önce tamamlanması için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da konuşulacak. Almanya'dan gelen 1,4 milyon doz BioNTech aşısıyla ilgili aşılama çalışmalarına ilişkin süreç de değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmasında gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda gündeme gelecek. Ayrıca eğitim-öğretim takviminin de konuşulacağı toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise okullardaki son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği belirtiliyor.

REFORM TAKVİMİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketiyle ilgili takvim, tamamlanmış ve ilgili bakanlıkların ile kurumların yol haritası belli olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın söz konusu sürece ilişkin sunum yapacağı ifade ediliyor. Ekonomideki spekülasyonlara ilişkin yaşanan süreç de kabinenin önemli gündem başlıklarından olacak.

LİBYA İLE YENİ DÖNEM

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Beştepe'de kabul ettiği Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yapılan görüşmenin masaya yatırılacağı toplantıda, Libya ile ilgili yeni dönem de gündeme gelecek. Erdoğan'ın daveti üzerine Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin el-Lafi heyetiyle yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

AB ZİRVESİ KARARLARI

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesinin geçen hafta Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun zirveyle ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi beklenirken, zirvenin ardından yayımlanan bildiri ve bildirideki Türkiye kararlarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
200 kişilik işe 52 bin başvuru
29 Mart 2021 08:00		 Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
29 Mart 2021 07:54
Aşıda gecikme planları bozdu
29 Mart 2021 07:10		 Kanal sorununa çözüm Ovaköy'den geçiyor
29 Mart 2021 07:05
Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı
29 Mart 2021 06:30		 Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
29 Mart 2021 02:55
AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı
29 Mart 2021 00:53		 Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu
28 Mart 2021 22:56
Kısıtlamada parka gitti, polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!
28 Mart 2021 22:49		 Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
28 Mart 2021 21:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:34 - Faturalar ödenmeyince 120 bin abone elektriksiz kaldı08:31 - 'Mobbing yapıyorum istediğine şikayet et'08:24 - HDP'de 'başka parti' seçeneği öne çıkıyor08:21 - CHP'li kadınlar Danıştay'a başvuruyor08:19 - FETÖ'nün mahrem not defterinde 'kral'lara isyan08:17 - Tek dosya, iki hakim, iki zıt karar
08:14 - Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı08:00 - 200 kişilik işe 52 bin başvuru07:54 - Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar07:49 - Tekirdağ'da vahşet! Gömdükten sonra kepçeyle düzelttirmiş07:47 - Süveyş Kanalı 6. günde kısmen açıldı07:40 - E-ticaret'ten soğutan hareketler bunlar
07:29 - 'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti07:23 - Kısa çalışma bitse de işverene destekler sürecek07:15 - Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış07:10 - Aşıda gecikme planları bozdu07:05 - Kanal sorununa çözüm Ovaköy'den geçiyor
06:50 - Yüksek riskli illerde yasaklar gelebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüksek riskli illerde yasaklar gelebilir
Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
Bir kalabalık parti toplantısı da DEVA'dan
Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi
Ayvatoğlu'nun görüntülerini ilk olarak FETÖ'cü hesaplar paylaşmış
Memurların karşılaştığı ve kurumlarınca çözülemeyen sorunlar
FETÖ'nün 'bir şişeyle' hükümsüz bıraktığı yönetmelik
Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pruva 1
mestan 1
Her Olayı Kayda Alıp Olayı Ben Çektim Havası Saçmalığı 1
paklamak 1
temsil 1
petra 1
mücteba 1
ilkokul öğretmeni 1
akla karayı seçmek 2
kezalik 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam