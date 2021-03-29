Süveyş Kanalı 6. günde kısmen açıldı
|29 Mart 2021 07:47
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Altıncı günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu.
Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmışt9. Böylece gemiyi
sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettiremek için müdahalede bulunan
römorkör sayısı 14'e yükselmişti.
400 metre uzunluğundaki devasa geminin baş tarafının altında bir kaya öbeği bulunmuştu. Kayalık alan, kurtarma operasyonunu güçleştiriyordu.
Gemi, römorkörlerle hareket ettirilememesi halinde, yükünün azaltılması planlanıyordu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, konteynerlerin tahliye edilmesi için
hazırlık yapılması talimatı vermişti.
Geminin boşaltılabilmesi için vinçlerin bölgeye nakledilmesi gerekiyordu.
Boşaltma işlemi zaman alacağı için kanalın kapalı kaldığı süreyi uzatacaktı.
Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi yapılamıyordu.
Geçiş için bekleyen gemilerin sayısı 350'yi geçmişti.
GÜNLÜK ZARAR 14-15 MİLYON DOLAR
Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyar dolar zarar ediyor.
Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.
Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.
Ön soruşturmada mekanik bir soruna rastlanmadığı açıklanmıştı. Bir raporda
elektrik kesintisinden söz edilmişti.
2019'DA KAZA YAPMIŞ
"Ever Given" adlı mega geminin, 2019'da, Almanya'nın Hamburg kentinde kaza yaptığı ortaya çıktı.
Elbe Nehri'ndeki kazanın görüntüleri de var.
Görüntülerde 220 bin tonluk geminin, iskelede bekleyen boş bir yolcu teknesine çarptığı görülüyor.
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