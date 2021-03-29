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Tek dosya, iki hakim, iki zıt karar

İstanbul'daki bir iş mahkemesinde görülen 'ücret farkı alacağı' davasında ilginç bir sonuç çıktı. Taşerondan kadroya geçen 20 kişilik hastane personelinin açtığı davalara, aynı mahkemede görevli iki hakim baktı. Hakimlerden biri 10 ayrı davada talepleri kabul etti. Diğer hakim ise, birebir aynı taleple açılan 10 davada ret kararı verdi. Davası kabul edilen kişiler 5'er bin liraya yakın paralarını aldı. Diğerleri ise eli boş döndü.
 29 Mart 2021 08:17
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Tek dosya, iki hakim, iki zıt karar

Beykoz Devlet Hastanesi'nde çeşitli birimler görevli 20 kadar taşeron işçi, sürekli kadroya geçti. Hastane personeli ile yeniden sözleşme yapıldı. Sözleşmelerde, Nisan 2018 itibari ile bu kişilere, asgari ücretin yüzde 20 fazlası ödeneceği hüküm altına alındı. Yeni sözleşme gereği, o yıl içinde işçiler ay sonu maaşlarını aldıklarında, asgari ücretin yüzde 20 fazlasının hesaplarına yattığını görünce mutlu oldu.

DAVA DİLEKÇELERİ AYNI

Ancak 2019 ocak ayı maaşlarını gören işçiler şok geçirdi. Yeni yıl maaşlarında, asgari ücretin yüzde 20 fazlasının yatmadığı görüldü. Kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan personel, çıkar yol bulamayınca konuyu yargıya taşıdı. 20 işçi adına Kartal'daki Anadolu 16. İş Mahkemesi'nde dava açıldı. Bütün işçiler için aynı hukuk bürosu davaları açtı. Konu ve talep aynı olduğu için, dava dilekçeleri de birebir aynı oldu.

İKİ AYRI HAKİM BAKTI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, aynı mahkemeye düşen davalardan 10'unun dosya numarası tek sayı, 10'u ise çift sayı ile bitti. Tek sayı ile biten dosyalar hakim E. I.'ya, çift sayı ile biten dosyalar yine aynı mahkemede görevli hakim M. Ö.'ye düştü. İki hakim de dosyaları için birer birer yargılama sürecini başlattı. Her iki hakim de, bilirkişi raporları talep etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına tüm dosyalara savunmalar sunuldu. Müdürlük adına yapılan savunmalarda, davacıların taleplerinde haksız olduğu, davaların da reddi talep edildi.

10'U SEVİNDİ 10'U ÜZÜLDÜ

Hakim M.Ö.'nün baktığı davalarda yargılama daha kısa sürede tamamlandı. Anılan hakim, baktığı 10 ayrı dosyada, işçilerin haklı olduğunu, eksik ödenen ücretin ödenmesine karar verdi. Tutarlar 5 bin liranın altında olduğu için bu kararların önemli bir kısmı kesinleşti. 20 davanın tamamını takip eden hukuk bürosunda görevli avukatlar, lehe kararları aldıkça sevindi. Ancak, hakim E. I.'nın verdiği kararları gördüklerinde ise sevinçleri kısa sürdü. Anılan hakim 10 ayrı dosyada da, işçilerin taleplerini reddetti. Gerekçeyi ise, sözleşmede, işçinin alacağı fark ücretin açıkça belirtilmemesi oluşturdu. Kararda, "Davacı işçi fark ücreti hak kazanamaz" denildi. Anılan kararların önemli bir bölümü istinaf yolu kapalı olduğu için kesinleşti.

DAVAYI KAZANANLAR PARALARINI ALDI

Açılan 20 ayrı davanın da takibini yapan Av. Sencer Seren "Davaların tamamı aynıydı. 20 dosyayı hazırladık ve davaları açtık. Ve tüm dosyalar aynı mahkemeye düştü. Dosyalara iki ayrı hakim baktı. Ancak 10 dosyada çıkan sonuç hakkaniyete uygun değil. Kabul edilen davalarda, 3-5 bin liralık fark ücretleri ödendi. Ancak, diğer 10 işçi bu paraları alamadı. Ki bu kişilerin talepleri de konuları da birebir aynıydı. Bu çelişkiyi yurttaşa nasıl anlatamazsınız" dedi.
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