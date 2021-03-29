CHP'li kadınlar Danıştay'a başvuruyor
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için bugün Danıştay'a başvuracak.
|29 Mart 2021 08:21
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CHP'de 81 ilin Kadın Kolları başkanları Ankara'ya geldi. CHP'den yapılan açıklamada, Nazlıaka'nın, CHP Kadın Kolları 81 İl Başkanı ile MYK üyeleri ve kadın milletvekilleri ile birlikte Genel Merkez bahçesinde saat 11.00'de basın toplantısı yapacağı belirtildi.
Kadın Kollarını temsilen Nazlıaka, Danıştay'a dava dilekçesini sunacak. CHP'li kadın vekiller de çarşamba günü İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'da dava açacak.
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