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HDP'de 'başka parti' seçeneği öne çıkıyor

Kapatma davasının ilk incelemesi Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) 31 Mart'ta görüşülecek olan HDP'de, partiyi feshetme de dahil birçok alternatif tartışılıyor.
 29 Mart 2021 08:24
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HDP'de 'başka parti' seçeneği öne çıkıyor

Hürriyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: AYM bu hafta, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. HDP ise parti yöneticilerinin gözaltına alınması, milletvekillerine yönelik yeni fezlekeler ve kapatılma sürecine karşı tutumunu belirlemek için başlattığı toplantı serisine devam ediyor.

Şimdiye kadar yapılan yetkili kurul toplantılarında, AYM'den kapatma kararı çıkması halinde, yola mevcut başka bir parti ile devam edilmesi kabul gördü. Bu noktada en yüksek olasılık olarak TBMM'de Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz ile temsil edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öne çıkıyor. Öte yandan HDP Parti Meclisi'nde konuşan Eş Genel Başkan Mithat Sancar, "Partilerini kapattırmayacaklarını ve kapatma hamlesini boşa çıkaracaklarını" söyledi.
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